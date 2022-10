€ 179,99

De Nike x sacai VaporWaffle is een samensmelting van twee iconen en symboliseert het verleden en de toekomst van Nike Running. De schoen is een combinatie van de Nike Vaporfly en de klassieke Pegasus uit 1983 voor een revolutionaire uitstraling. Dit keer zie je de VaporWaffle terug in monotone kleuren met afwisselende details. Een witte nylon basis is gecombineerd met Sail suède en leren overlays, terwijl de contrasterende dubbele White and Sail tongen tot een subtiele verandering van stijl leiden. Gum rubberen buitenzolen maken de neutrale maar opvallende look van de VaporWaffle af, perfect voor elke dag en passend bij elke outfit.

SKU: DD1875-100