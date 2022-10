€ 80,00

Nike en artiest Tom Sachs brengen opnieuw de NikeCraft Mars Yard 2.0 uit en zijn daarmee lichtjaren verder dan welke andere kinderschoenen dan ook op de planeet. Dit is de enige schoen waarop je zou willen leren lopen als je je op Mars zou bevinden. Het is alleen ontworpen voor de meest serieuze jonge astronautjes en het voelt alsof voetjes zich in twee ruimtestations tegelijkertijd bevinden. Het bovenwerk van maple en sport red zorgt voor stijl en de bandjes van Velcro houden de schoentjes intact en op hun plaats. De gehele unit is ontworpen voor ruimtereizen, maar natuurlijk ook om gewoon door de woonkamer te zweven.