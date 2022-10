Samen met miljoenen atleten en fans over de hele wereld zijn wij geschokt door het tragische nieuws van vandaag. Ons diepste medeleven gaat uit naar alle dierbaren van Kobe, maar vooral naar zijn familie en vrienden. Hij was een van de allergrootste atleten van zijn generatie en hij heeft een enorme impact gehad op de sportwereld en de basketbalgemeenschap. Hij was een zeer geliefd lid van de Nike familie.

We zullen hem enorm missen.