De Air Max 1 x CLOT werd oorspronkelijk uitgebracht in 2006 en was de eerste Nike schoen die in samenwerking met CLOT werd gemaakt. De stijl werd uitgedacht door Edison Chen, hoofddesigner en oprichter van het merk, en maakte perfect duidelijk wat het hoofdthema van CLOT is: de kloof tussen design uit het Oosten en Westen overbruggen door bestaande innovaties van Nike te combineren met ideeën over voetreflexologie en drukpunten uit de traditionele Chinese geneeskunde.



15 jaar later is deze cultklassieker weer terug. De constructie is vernieuwd met een geperforeerde neuskap die nog steeds iets laat zien van de binnenkant van de schoen. Mis deze historische comeback niet — scoor deze schoen voordat je kans weer voorbij is.