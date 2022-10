De release uit 2001 was in die tijd een van de meest gezochte retro releases. Deze versie had een iets andere look en werd uitgebracht in de zeer gewaardeerde zwart-zilveren Air Jordan doos die deed denken aan de allergrootste uit deze sport. Wat uniek was in dit tijdperk van de retro's, was dat ze werden uitgebracht met een Jordan Retro Card die het geheel nog inspirerender maakte.