€ 100,00

In het Co.Jp tijdvak (Concept Japan) van Nike begin jaren 2000 zijn een aantal klassieke kleurencombinaties voor het legendarische Dunk design ontwikkeld. Een van de meest populaire designs is de 'Viotech' versie, genoemd naar de felpaarse tint in de veelkleurige afwerking van het energieke, ooit exclusief in Japan uitgebrachte model. De unieke kleurencombinatie, die nu voor het eerst sinds 2013 terugkeert, maakte een bliksemstart in het tijdperk waarin de Dunk een cultureel icoon werd.