€ 109,99

Voordat de Dunk een streetwearicoon en een skateboardessential werd, had de schoen al een stevige reputatie opgebouwd in het collegebasketball. Het design zorgde in 1985 voor veel opschudding als onderdeel van een productpakket met afgestemde kleuren voor collegeprogramma's. Nu zijn een paar van die gewaardeerde teamkleuren terug als ode aan de 35e verjaardag van het model. In deze editie is neutraal wit leer gecombineerd met overlays in Orange Blaze. Scoor deze flitsende interpretatie van een tijdloos model en haal daarmee een stukje schoenengeschiedenis in huis.