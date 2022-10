€ 109,99

De Dunk is gemaakt voor het indoor basketbalveld, maar domineerde later ook op straat — de rest is geschiedenis. Meer dan 35 jaar na zijn debuut wordt het design nog steeds gekenmerkt door een opvallende, krachtige stijl en blijft het een populaire look voor crews, zowel op als buiten het veld.

De OG van het universiteitsbasketbal is terug met blokken in seizoenskleuren en premium ingrediënten. Dit paar is niet gemaakt van fruit, maar de smaak doet denken aan die frisse herfstdagen met al die verkleurende bladeren om je heen. En deze sneakers stylen voelt net zo zoet.