€ 34,99

Stüssy en Nike zijn terug voor een tweede ronde van eindeloos draagbare, relaxte designs. Van Douglas Firs tot Palm Trees — deze gezamenlijk ontwikkelde moderne essentials activeren de verbeeldingskracht en zorgen voor een positieve vibe. De tweede ronde van deze samenwerking heeft een Benassi slipper voortgebracht waarmee je rechtstreeks naar het strand kunt. Strandgemak met slippers.



Deze sportieve essential met het opvallende design zie je tegenwoordig bijna overal: bij mensen in de tuin tot aan zonnige kusten en alles daar tussenin. In deze aangepaste versie zijn de traditionele Nike merktekens vervangen door het wereldbekende woordlogo van Stüssy. De slipper is uitgevoerd in verschillende tinten Sail.