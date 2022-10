Behind the Design

De architectuur van de schoen is aangevuld met de vlindervleugelprint op het bovenwerk, waarmee de metamorfose verder vorm krijgt. Deze print werd gekozen uit zo'n 50 verschillende opties en is ook toegepast op de Phantom GT x Skepta die de Tailwind V 'Bloody Chrome' vergezelt. Dat is allereerste Nike voetbalschoen die is ontworpen in samenwerking met een muzikant.