Maar grijs is niet de enige kleur van Moskou. Na zonsondergang zie je overal stukjes kleur in het nachtleven van de stad, met name rood en blauw. Van de autolichten en de bewegwijzering bij de metro's tot moderne treinen, rood domineert het Moskouse kleurenpalet. En blauw zie je al net zo veel: in neon billboards, de koude verlichting van het openbaar vervoer en gebouwverlichting.