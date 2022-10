Deze AM90 is gewikkeld in slijtvast, waterbestendig Cordura met twee dichtheden en is helemaal klaar voor het onvoorspelbare weer in het noorden. Voor het eerst bij de AM90 prijkt er een Swoosh met juwelen op de zijkant. Om het af te maken heeft de schoen een zijvlak van 3M dat je laat opvallen, en dat verwijst naar de straten en arbeiders van de stad.