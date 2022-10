Het team wilde iets ontwerpen voor de Franse basketbalgemeenschap. Veel jongeren op straat dragen kleuren uit het Noord-Amerikaanse basketbal. Het team wilde hier een Parijse draai aan geven.

"De eerste officiële samenwerking van Jordan was met Quai 54, en daar zijn we enorm trots op. Deze eer is voor ons zeker niet vanzelfsprekend. We vinden het geweldig dat we de kans krijgen om ons verhaal te vertellen en onze waarden te delen in de vorm van deze samenwerkingen."

Creatief directeur Thibaut de Longeville vertelde ons meer over de achtergrond van het design, dat een mengelmoes is van de Parijse en West-Afrikaanse cultuur. De traditionele kleuren van Parijs (blauw en rood) en die van West-Afrika (groen, geel en rood) zijn op speelse wijze in het patroon verwerkt. Vooral omdat deze kleuren veel voorkomen in de vlaggen van West-Afrikaanse landen.

"Het draait echt om hoeveel de mensen met een Afrikaanse achtergrond bijdragen aan het Franse basketbal, de Franse stijl en de Franse cultuur in het algemeen. In Parijs vind je een unieke culturele mix die de sport, muziek, mode en cultuur in Frankrijk, Europa en nu ook de rest van de wereld beïnvloedt."