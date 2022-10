De N.354 lijn toont de innovatieve aard van Nike door een plek te creëren waar onverwachte ideeën kunnen worden getest. De N.354 lijn van NSW, aangeduid met het achtervoegsel '-Type' in de naam van elk model, borduurt hier met deze Zoom-Type op voort als uitdrukking van designinnovatie. Zichtbare Zoom Air pods in de voorvoet en een TPU-plaat over de hele lengte van de middenzool experimenteren met technologie, terwijl je de hand van de designer ziet in kleinere details, zoals de behandeling van het logo, gerichte perforatie voor ventilatie, en zichtbare stiksels voor ondersteuning.