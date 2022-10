Prijs niet beschikbaar

Deze versie combineert de herkenbare stijl van het Off-White™ label van Virgil Abloh met een van de meest innovatieve hardloopdesigns van Nike. We ontwikkelden de Tempo NEXT% met behulp van inzichten van de snelste atleten ter wereld, en op basis van wat we hebben geleerd bij het maken van onze topwedstrijdschoen, de Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. Dankzij Nike ZoomX foam in het voetbed krijg je energie terug bij elke stap, en de zichtbare Zoom Air unit helpt je net wat sneller vooruit.

Het nieuwe design bevat minimalistische elementen met graphics in handgemaakte stijl. De rubberen spikes op de buitenzool zijn geïnspireerd op prototypes en hardlopers van over de hele wereld, en roepen het gevoel op van een wedstrijd op de baan. Ook hier kenmerkt de technologie van de Off-White™ zich door opvallende teksten en gedetailleerde productiespecs op de zijkant binnen.