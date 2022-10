De jungle lijkt een rustige plek in vergelijking met de grote stad, en de Air VaporMax Flyknit Utility is ontworpen om de rest van de massa te slim af te zijn. Het 3/4-model biedt meer ondersteuning omdat er een koordstoppersysteem en een dempende middenzool van foam zijn toegevoegd, maar de revolutionaire Air demping over de volledige lengte is behouden gebleven. Deze lichte schoen is nu verkrijgbaar in Moon Particle met Persian Violet details.