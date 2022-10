De Air VaporMax Plus 'BETRUE' schaart de Air Max Plus en Air VaporMax, twee klassieke Nike sneakers, achter Pride en de LGBTQ-gemeenschap. De schoen bevat de bekendste Pride-symbolen: een buitenzool geïnspireerd op de regenboogvlag, de kleuren roze en lavendel en het driehoekige embleem. De boodschap BETRUE staat in grote letters op de inlegzool.