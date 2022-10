De innovatieve Air VaporMax ziet er met de kleurencombinatie 'Black/Anthracite' nog futuristischer uit. De nieuwste Max Air technologie geeft het lichte gevoel van lucht direct onder de voet, waardoor een middenzool overbodig is. Het bovenwerk van Nike Flyknit omsluit je voet en biedt de hele dag ventilatie en comfort. Het veelzijdige, innovatieve design is afgewerkt met zwart en Anthracite en is perfect om elke dag te dragen.