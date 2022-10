Veel zaken die in 1991 cool leken, zoals parachutebroeken en bloempotkapsels, zijn uit de tijd geraakt. De Air Span II is echter populair gebleven. De schoen heeft de onmiskenbare feel van de jaren 90, maar met een tijdloos design dat al 27 jaar bestaat en nog net zo relevant is als toen. Het mesh bovenwerk biedt ventilatie en comfort terwijl Air en foamdemping onder de voet schokken opvangen. De Air Span II keert terug in het zwart met Dust en Solar Red accenten. Zo zie je maar: cool toen is nog steeds cool nu.