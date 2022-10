De in 1990 geïntroduceerde Air Skylon was de eerste trainer met Air in hak en voorvoet in een voorgevormd phylon foam. De zachte, klassieke schoen is nu vernieuwd in de vorm van de Air Skylon II. De roots uit de jaren 90 zijn aangevuld met een Blue Lagoon en Grand Purple mesh zone onder een zwarte Swoosh en een stijlvol label op de hak. Het geheel wordt omgeven door overlays van wit, zacht suède.