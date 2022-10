De Nike Skylon II x Fear of God is gemaakt in samenwerking met streetfashionlegende Jerry Lorenzo en transformeert de hardloopklassieker door hem te combineren met luxe streetwear. Vernieuwd met een bovenwerk van mesh en suède en een vetersysteem met koordstopper als vervanging van de traditionele veters voor een moderne draai aan het origineel uit de jaren 90.