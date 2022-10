€ 129,99

De Presto, oorspronkelijk ontworpen rond de eeuwwisseling als een performance-hardloopschoen, viert zijn 20-jarig bestaan door de grenzen van moderne schoenen nog steeds te verleggen. De filosofie achter het oorspronkelijke design was om de look en feel van een T-shirt voor je voet te creëren. Dit model is een getuigenis van die visie. Deze editie is uitgevoerd in University Gold, Hyper Crimson en Siren Red.