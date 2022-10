De Air More Uptempo, met zijn op graffiti geïnspireerde letters en opvallende, krachtige lijnen, belichaamt het gevoel van de jaren 90 als geen ander. De Uptempo werd gedragen door een aantal van de grootste talenten van het tijdperk, maar kwam op straat pas echt bekend te staan als een schoen waarmee je een statement maakt. Deze limited edition versterkt de look met een superstrakke wit-op-wit kleurencombinatie die zo oogverblindend is dat je er haast een zonnebril voor nodig hebt.