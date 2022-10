De Air More Uptempo '96 is geïnspireerd op het verbluffende basketbal van de jaren 80 en 90, het tijdperk waarin de sport de wereld veroverde. De schoen heeft dezelfde drie Air Sole units, in die tijd een ongekend aantal, en het legendarische woord AIR domineert het bovenwerk. Bij de nieuwste kleurencombinatie zorgen de premium constructie en lichte tinten bruin voor een zachtere look.