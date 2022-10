Skepta heeft een onuitwisbare invloed gehad op de muziek in Londen en daarbuiten met zijn baanbrekende flow en uitdijende creatieve universum — maar hij heeft ook veel invloed gehad op schoenen door zich uit te leven op een paar iconische Air Max designs. Zijn laatste samenwerking heeft geleid tot een nieuwe versie van een andere gewaardeerde stijl uit de sneakergeschiedenis: de Air Max Tailwind V.



Voor deze Sk Air editie heeft Skepta zich laten inspireren door de natuur. Skepta's versie van het design is verankerd in het concept van creatieve wedergeboorte — uitgebeeld door een vlinder en zijn metamorfose — en bestaat uit een print met gesublimeerde vlindervleugels omgeven door een structureel zwart websysteem van de Air Max Tailwind V Plus. De schoen heeft opvallende accenten overgenomen van de Sk Shox, terwijl een subtiel regenboogeffect verwijst naar de thermografische hoes van Skepta's album uit 2019, Ignorance Is Bliss.