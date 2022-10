Ben je aan het hallucineren? Nee, je ogen houden je niet voor de gek. Wat je ziet is het bovenwerk van een 97 gecombineerd met een zichtbare Air Max Plus unit: een nieuw, ronduit creatief combidesign in de sneakerfamilie. Nu verkrijgbaar in de elegante kleurencombinatie Emerald en Orewood Brown.