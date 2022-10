De Nike Air Max 95 was de eerste schoen met Nike Air demping bij de voorvoet. Door de jaren heen is de schoen ook bekend geworden door het kenmerkende, op sedimentaire lagen geïnspireerde design en heeft deze opvallende look een hele generatie fans vergaard. De nieuwste versie van de Nike Air Max 95 heeft een niet-gestikt bovenwerk en een oversized logo dat eruit springt in de menigte.