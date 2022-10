De door Tinker Hatfield ontworpen Air Max 90 is klaar voor de volgende tien jaar. De schoen heeft het fenomeen van zichtbare Air in sneakers tot het maximale opgeschroefd. Dit icoon van de sneakercultuur is populair onder hardlopers én sneakerheads, met meer demping, meer flexibiliteit en meer culturele connecties. Ook in de underground muziekwereld in het Verenigd Koninkrijk heeft hij zijn weg gevonden.

The Ten: Nike Air Max 90 laat de wereld zien wat er onder elke Air Max zit, met een gedeconstrueerde look waardoor de energie in het design vrijkomt.