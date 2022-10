Deze vernieuwde Air Max 90 wordt gekenmerkt door retro vibes uit de jaren '90 en is vanzelfsprekend een eerbetoon aan de historie van het design. Zongebleekte kleuren op klassiek, soepel leer en suède mudguards met textuur nemen je mee ver terug in de tijd voor een vintage look en feel. De op sport geïnspireerde details op de mesh samen met de reflecterende Swooshes geven de schoen een moderne touch, maar toch voelt het meer als een retro editie van een originele AM90 die nooit eerder is uitgebracht — maar nu wel.