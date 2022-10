€ 139,99

AIK, opgericht in 1891, heeft al 130 jaar een stevige positie in de top van het Zweedse voetbal. De club heeft nu de handen ineengeslagen met Nike om die gelegenheid te vieren met een speciale editie van de Air Max 90. Subtiele merkdetails in reflecterend goud zijn een eerbetoon aan de historische mijlpaal met 1891 op de hak en extra mismatched visuele details op de tongtags. Als knipoog naar Stockholm staat er een blauwe lijn op de binnenzool als teken voor het uitgebreide metrosysteem van de stad.