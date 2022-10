De Air Max 720 is gemaakt om opschudding te veroorzaken. En in samenwerking met Jun Takahashi van UNDERCOVER gaat de sneaker nog een stap verder. Air Max werd in 1987 gelanceerd voor performance hardlopen, maar de Air Max 720 gooit het over een andere boeg. Max Air technologie werd toegepast in een pure lifestylesneaker, in de vorm van een zichtbare Air unit over de hele lengte, die 6 mm hoger is dan eerdere modellen. Met de 720 ben je verzekerd van langdurig comfort.



De revolutionaire impact van de innovaties in de 720 komt terug in Takahashi's design. Het ontwerp is voorzien van het statement 'We Make Noise Not Clothes', afgedrukt op de bolle Air unit. Samen met een gespikkelde middenzool en het UNDERCOVER logo op de hak en teen, past Takahashi's mix van chaos en balans perfect bij een van Nike Air's meest vooruitstrevende designs.