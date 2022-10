€ 149,99

In 1990 nam de Air Max collectie een sprong voorwaarts met het debuut van een design dat snel het doel van performancerunning oversteeg. Jongere mensen kennen deze look misschien als de 'Air Max 90' — maar tijdens zijn debuut werd het design gezien als een evolutie van de originele Air Max uit 1987 en werd er een passende naam aan gegeven: Air Max 3.



Deze editie brengt een eerbetoon aan een tijdloze stijl door terug te gaan naar de originele trendsetter en de vroegste uitvoering daarvan na te maken met ongekende toewijding aan detail. Dus inclusief de originele afwerking, met taps toelopende foam op de middenzool en een ingekapselde airbag in de voorvoet. De look heeft een klassiek kleurpalet en integreert bestaande materialen, zoals zacht, stevig synthetisch leer en glinsterende nylon. Deze editie heeft zelfs een OG Air Max box, inclusief bijbehorende iconische hangtag.