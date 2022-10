€ 160,00

De Air Max 1 'London' is geïnspireerd op het stedelijke landschap en de dagelijkse drukte van de stad. De verschillende tinten grijs en de combinatie van materialen met textuur zoals verweerd leer en ruwe suède verwijzen naar de mix van betonnen en stenen structuren die zo kenmerkend zijn voor de Engelse hoofdstad. Als eerbetoon aan Londens liefde voor de OG elementen van de Air Max 1 is in deze release het originele mesh behouden in het bovenwerk, de kraag en de tong. Het design wordt gecompleteerd met abstracte interpretaties van twee van de meest iconische monumenten van de stad op elk van de zijvlakken van de schoen. Tot slot is de Theems afgebeeld rond een geborduurd 3D logo op de hak.