In 1988 werd een van 's werelds meest herkenbare slogans bedacht. Het was een ode aan fitheid en moed die sindsdien atleten over de hele wereld heeft aangemoedigd om sneller te lopen, hoger te springen en hun grenzen te verleggen, ongeacht de obstakels op hun weg.



Dit jaar wordt de slogan 30 jaar oud.



Om dat te vieren, hebben we deze special-edition Air Max 1 uit de Just Do It collectie uitgevoerd met de originele letters en graphics uit 1988. De schoen wordt bovendien geleverd met een rubberen sleutelhanger die is geïnspireerd op een iconische poster uit dat jaar.