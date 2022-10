Denk eens aan je favoriete jeans. Perfect ingedragen, vervaagd op de juiste plekken en zo zacht dat je niet eens merkt dat je hem aan hebt. Stel je nu eens iets voor dat nóg beter is dan dat. De Air Max 1 'Dirty Denim' verwijst naar het begeerde model uit 2003 dat een perfecte verouderde look gaf aan de klassieke sneaker. Het eersteklas premium leer en het washed denim worden met de tijd alleen maar beter. Dus draag ze elke dag en laat ze mooi ouder en verweerder worden. Een Lemon Wash middenzool versterkt de vintage-look, terwijl klassieke stiksels langs de mudguard en de hak voor extra Americana-flair zorgen. Deze nostalgische look is comfortabel én stijlvol voor elke dag.

SKU: DV3050-300