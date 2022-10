€ 250,00

Als het donker is, zorgt Travis Scott ervoor dat je opvalt. Tijdens de laatste samenwerking met Jordan heeft de legendarische rapper ervoor gezorgd dat de Air Jordan VI mega opvalt in het donker. Naast de glow-in-the-dark-zool zorgt de reflecterende underlay met gaatjes onder het olijfkleurige suède bovenwerk ervoor dat je opvalt. Als de flits van een camera. Maar er is één ding dat de camera niet kan vastleggen: het kleine functionele zakje op je enkel waarin je dingen kunt opbergen.

Om deze special-edition AJ VI helemaal af te maken, heeft de oprichter van het recordlabel zijn 'Cactus Jack' merk aangebracht op de veterstopper en de rechterhak. De infrarode accenten en het iconische Nike Air merk op de linkerhak zijn een knipoog naar de originele kleurencombinatie van de AJ VI en geven het nieuwste design van Jordan een klassieke feel.