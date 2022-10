Op 30 augustus 1990 bracht MJ's zomertour door Europa hem naar Barcelona voor een lokale openingswedstrijd van de Spaanse competitie. In zijn klassieke stijl speelde MJ de wedstrijd met ultieme intensiteit, inclusief een teamwissel na de rust, 37 punten en het beoordelen van een een slam-dunkwedstrijd. De nieuwste Air Jordan V draagt kleuren van de jerseys die hij tijdens de wedstrijd droeg en heeft een mozaïekpatroon geïnspireerd op de straatkunst van Barcelona. Als finishing touch is de tag "Air Jordan" op de tong vertaald in het Spaans.