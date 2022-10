Het geliefde, in 1990 door Tinker Hatfield ontworpen design is terug met nieuwe details in Jordan Brand kleuren. Een mysterieus bovenwerk van zwart nubuck functioneert als ondergrond voor accenten in Racer Blue op de Jumpman, de binnenkant van de tong, de vetersluiting en vooral rond de middenzool met zichtbare Air. Het simpele en strakke palet met kleurblokken is ook een trots eerbetoon aan de Air Jordan 5 lijn. De reflecterende tong, de doorzichtige buitenzool en het zijvlak complementeren een design dat subtiel blijft totdat de lichten aangaan.

SKU: CT4838-004