€ 189,99

De Air Jordan 5 maakte in 1990 zijn debuut in drie OG kleurencombinaties: Black/Metallic Silver, White/Fire Red en White/Grape Ice. Het hele trio is tot op de dag van vandaag relevant, maar de Grape kleurencombinatie is de enige look die geen kleurenpalet van een team draagt. In de daarop volgende 30 jaar verscheen het diepe paars in verschillende vormen weer op het model — maar nooit zo opvallend als nu. De levendige tint bedekt het grootste deel van het suède bovenwerk, met bijpassende zwarte accenten op de tong, veters, mudguard en zool. Contrasterende vleugjes Emerald Green maken het motief af.