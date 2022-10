De nieuwste Air Jordan V is begonnen als basketbalschoen, maar slaat een andere weg in voor de Paris Saint-Germain Football Club. De schoen heeft logo's van twee merken, kleuren die zijn geïnspireerd op de shirts van de club, premium nubuck en een reflecterende zwarte tong die past bij het Black Cat tenue. Het geborduurde nummer 23 van MJ is vervangen door nummer 75, de eerste twee cijfers uit de postcodes van Parijs. Op de binnenkant van de tong staat 'Ici C'est', de slogan van het team en de naam van het fanlied dat de tribunes bij elke thuiswedstrijd laat schudden.