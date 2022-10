€ 132,97

Iedereen die in de jaren '90 oud genoeg was kon, en kan waarschijnlijk nog steeds, het verhaal woord voor woord meezingen. Je weet wel, dat verhaal dat begon met een opstootje op een speelplaats in West Philadelphia en eindigde op een troon in een villa in Bel Air. De Fresh Prince stapte uit de taxi en betrad zijn nieuwe koninkrijk met een paar Air Jordan V's aan zijn voeten. De 'Grape' kleurencombinatie maakte steevast onderdeel uit van zijn koninklijke uitdossing. Nu brengen we 'm terug, compleet met special-edition details die terugverwijzen naar de legendarische sitcom.