De oorspronkelijk in 1989 uitgebrachte Air Jordan IV was de eerste schoen uit de opvallende collectie die wereldwijd werd uitgebracht. De schoen komt nu terug in een klassieke rood-wit-zwarte kleurencombinatie en een bovenwerk met print geïnspireerd op de wereldwijde impact van het spel. Details zoals geborduurde, graffiti-achtige merkdetails op de binnenkant van de tong maken de schoen nog specialer.