Of het nu voor jezelf, je spel of je community is: de beste tijd om te schitteren, is nu. De nieuwe Air Jordan XXXI is klaar voor deze momenten dankzij de onmisbare stijl met regenboogeffect en een lichtgewicht Flyweave constructie. De Air Jordan XXXI is klaar voor de spotlight met FlightSpeed technologie en Zoom Air demping over de hele lengte.