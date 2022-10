€ 190,00

De Air Jordan 3 is wereldwijd nog altijd een favoriet model. Het design is in allerlei materialen en kleuren verschenen, maar sommige edities zijn moeilijker te vinden dan andere. Dit geldt ook voor de meeste 'player-exclusive' (PE) releases, die terechtkomen bij atleten aan enkele door het merk gesponsorde universiteiten. Deze release verwijst naar een speciale editie die werd ontworpen voor atleten aan de universiteit van MJ, en is wit met accenten in Valor Blue. De olifantenprint en de gestikte tag op de inlegzool zijn een eerbetoon aan MJ, die de weg heeft gebaand.