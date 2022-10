De Air Jordan III 'Infrared 23' is een schoolvoorbeeld van contrast. Het wit en zwart op de middenzool en het bovenwerk zijn perfect met elkaar in evenwicht. Er is een combinatie van getrommeld en soepel leer gebruikt om het klassieke bovenwerk van de Jordan III te creëren. De accenten in Infrared 23 zorgen voor een kleurrijk contrast met de tijdloze olifantprint. Al deze elementen vormen samen een klassieke kleurencombinatie voor de Air Jordan III.