Voor de NBA-draft in 2003 was een van de meest talentvolle groepen universitaire atleten beschikbaar. Denver, dat als derde mocht kiezen, koos Carmelo Anthony, die na slechts één jaar bij Syracuse al schitterde als pro. 'Melo maakte meteen impact. Hij werd direct gesponsord door Jordan en was net zo beroemd om zijn eigen schoenenlijn als zijn regelmatig uitgebrachte Air Jordan Player Editions. De nieuwste Air Jordan II is uitgebracht om te vieren dat 'Melo vijftien jaar geleden zijn debuut maakte. Het is een variant van de 2004 Player Edition, maar meer op 'Melo gericht: de Jumpman op de inlegzool is vervangen door het cursieve 'Melo logo, en de '23' op het tonglipje door zijn rugnummer bij Denver. De schoen, van hoogwaardig volnerfleer en de kleuren van de Mile-High City, is nu voor het eerst sinds 2004 verkrijgbaar voor het grote publiek.