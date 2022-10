Zoals bij de vorige keren dat Nike en LAIKA hebben samengewerkt om een schoen te maken (voor 'Coraline', 'ParaNorman' en 'The Boxtrolls') is de limited-edition Air Jordan XV alleen verkrijgbaar door middel van een exclusieve wedstrijd. Voor 'Kubo and the Two Strings' bestaat de wedstrijd uit een BEAST BATTLE, een online game op KuboTheMovie.com, waar fans als Kubo hun vaardigheden inzetten tegen het legendarische Moon Beast. Alleen de 250 beste spelers krijgen een paar limited-edition schoenen.