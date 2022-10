AIR JORDAN XII

WOOL

€ 139,97

Al sinds zijn release staat de Air Jordan XII voor luxe. Het icoon werd oorspronkelijk door Tinker Hatfield ontworpen met luxe leer voor performance, maar heeft nu een nieuw wollen jasje en is klaar voor het nieuwe seizoen. Het wollen bovenwerk in donkergrijs is afgewerkt met traditionele leren overlays en glanzende details in Metallic Silver.