De terugkeer van een echte klassieker. De Air Jordan XII 'Taxi' is terug in zijn originele vorm, die werd geïntroduceerd in het seizoen van MJ's vijfde kampioenschap ('96-'97). Het iconische design heeft een wit bovenwerk van getrommeld leer met een afwerking van zwart leer en accenten in Taxi Gold op de veterclips. In de zwarte buitenzool is een subtiel detail in Varsity Red verwerkt, en op de hak staat het nummer '23' in dezelfde kleur.