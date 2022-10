De Air Jordan 12 is met zijn unieke design en gewaagde kleurblokken een opvallende schoen in de reeks van naamgever MJ. Maar de schoen is meer dan looks alleen: de premium materialen en hoge mudguard maken het een van de meest robuuste designs van Tinker Hatfield. Deze low-top editie heeft een lente-achtig palet van wit en Lagoon Pulse, met reflecterende details en een binnenzool met kleurverloop.